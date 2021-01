Un calendrier tennnistique chamboulé par le coronavirus: Indian Wells ne se jouera pas en mars

Les quatre premiers WTA 1000 de l’année sont programmés aussi avec Dubai (8 mars), Miami (22 mars), Madrid (26 avril) et Rome (10 mai). La WTA a essayé de respecter les dates traditionnelles tant que cela été possible en fonction de la pandémie de coronavirus, mais le tournoi d’Indian Wells ne pourra avoir lieu en mars. La WTA cherche une date de remplacement.

La saison sur dur s’étendra jusqu’au 4 avril avant la période sur terre battue avec Charleston et Bogota (5 avril), puis Anning en Chine (12 avril), puis Stuttgart et Istanbul (19 avril) et Madrid le 26 avril. Rome est prévu le 10 mai puis ce sera Strasbourg et Rabat (17 mai).

La saison sur herbe démarrera juste après le rendez-vous parisien avec Nottingham et Rosmalen dès le 7 juin, puis Berlin et Birmingham (14 juin) ainsi que Eastbourne et Bad Homburg en Allemagne (21 juin).

La WTA publiera plus tard la suite de son calendrier, en ce compris la deuxième édition des WTA Finals à Shenzhen, traditionnel tournoi qui achève l’année et qui rassemble les huit meilleures joueuses de la saison.