Terrible crash pour Bernhard ten Brinke et le Belge Tom Colsoul sur le Dakar

Bernhard ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont été victimes d’un terrible crash juste avant l’arrivée de la troisième spéciale du Dakar mardi. Les pilotes s’en sortent bien, mais peuvent oublier, quoi qu’il arrive, leur rêve de top 5.

Le duo était bien parti pour réussir un très bon chrono (le 4e) à Wadi Ad-Dawasir en Arabie saoudite à l’issue de la première grande journée de dunes, mais « à 40 km de l’arrivée, sur une route bosselée, l’avant de la voiture est partie et nous avons effectué des tonneaux », a confié Tom Colsoul. « On ne pouvait rien faire, le temps de voir les trous, on était dessus. Le plus important est que nous nous en sortons bien, mais les dégâts à la voiture sont importants. Notre Dakar s’arrête ici pour nous. C’est une déception. »

Le pilote néerlandais Bernhard ten Brinke était aussi conscient que viser le haut du classement était désormais impossible. « On a eu un terrible crash à 160km/h, on a fait quatre tonneaux », s’est désolé Ten Brinke qui a d’abord pensé pouvoir se faire aider par un autre concurrent avant de finalement se résoudre à attendre son assistance. « Les heures de retard qu’il accusera à son retour à Wadi le priveront des perspectives de podium final auquel il pouvait légitimement prétendre », note de son côté le rapport des organisateurs.