Gerets, Kompany, Albert et Vertonghen choisis pour former la défense de rêve des Diables rouges

Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert et Jan Vertonghen ont été choisis par les supporters des Diables rouges pour composer la défense de l’équipe nationale idéale lors du sondage organisé par l’Union belge de football pour célébrer ses 125 ans.

Eric Gerets, 66 ans, a été choisi comme arrière-droit. Le « Lion de Rekem » a porté à 86 reprises le maillot des Diables rouges, inscrivant 3 buts. Il a pris part à trois Coupes du monde, en 1982, en 1986, où la Belgique avait été éliminée en demi-finales par l’Argentine de Diego Maradona, et en 1990.

En défense centrale, les supporters ont désigné Vincent Kompany, 34 ans, et Philippe Albert, 53 ans. Kompany, 34 ans, a été l’un des fers de lance de la « Génération dorée », participant aux Mondiaux 2014 (en tant que capitaine) et 2018. Il a terminé sa carrière de joueur en début de saison, avec 89 ‘caps’ à son actif. Albert, Diable à 41 reprises, a joué les Coupes du monde 1990 et 1994. Lors du Mondial américain, il avait inscrit deux de ses cinq buts en équipe nationale, dont celui qui a offert une victoire mémorable sur les Pays-Bas (1-0).