Après ses provocations à l’Antwerp, Didier Lamkel Zé s’excuse: «Ce n’est pas facile pour moi en ce moment» (vidéo)

Arrivé au Bosuil avec un maillot du Sporting d’Anderlecht lundi pour mettre la pression sur l’Antwerp et pousser pour un transfert, Didier Lamkel Zé, un attaquant de 24 ans, a été refoulé à l’entrée du stade ce mardi matin au moment de la reprise des entraînements avec le noyau B.

Le team manager du club Frédéric Leidgens l’a, dans un premier temps, arrêté en lui signifiant qu’il n’était pas le bienvenu. Il faut dire qu’il avait menacé de mettre un maillot du Beerschot ! Lamkel Zé a ensuite été autorisé à reprendre l’entraînement avec les Anversois dans une ambiance bien particulière.

En fin d’après-midi, le joueur a publié une vidéo sur le site de l’Antwerp. Avec un message précis : « Vous devez me comprendre, j’ai beaucoup de choses en tête pour le moment. Je veux m’excuser auprès du club et des supporters car ils sont fantastiques et m’ont toujours soutenu. Ce n’est pas facile pour moi en ce moment. Pourtant, je reste disponible pour le club. Si le nouvel entraîneur a besoin de moi, je serai là ».