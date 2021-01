Une société limbourgeoise de logistique teste des camions avec panneaux solaires

L'équipement doit notamment permettre de fournir l'énergie nécessaire aux équipements électroniques du camion.

"Nous sommes le premier acteur logistique belge à procéder à un tel essai", explique Dirk Franssens, responsable de la flotte de H.Essers. "Nous voulons rassembler autant de données que possible sur le fonctionnement précis des panneaux solaires en association avec le camion. Comme nous avons commencé en septembre et que la luminosité a considérablement baissé depuis, nous devrions y voir plus clair d'ici le printemps. Si c'est concluant, nous pourrions équiper une majorité de notre flotte de panneaux solaires."