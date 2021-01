L'ancien président de l'UCM, Roger Mené, est décédé (2)

"Né à Ougrée, le 3 juillet 1927, Roger Mené a fait des études de chimiste et a travaillé pour Cockerill. Son mariage l'a fait entrer dans une famille d'indépendants, spécialisés dans le commerce de chauffage et d'électroménager. Il dirigera pendant 40 ans les établissements Mené-Godechard, situés à Seraing. Très vite, Roger Mené se lance dans la défense des indépendants, alors privés de toute sécurité sociale. Il s'engage dès 1968 à l'Union des classes moyennes et en devient le président national en 1974."

"Quand il quitte son poste en 2008, les indépendants ont un réel statut social, solide, et UCM porte leur voix dans toutes les instances officielles du pays, y compris au Groupe des Dix, le sommet de la concertation sociale fédérale", souligne l'organisation de défense des indépendants.