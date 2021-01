Vaccination: cet ordre de priorité est «le bon choix», selon la vice-Première Petra De Sutter

La vice-Première ministre et la ministre fédérale de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen). - Photo News

Le gouvernement fédéral reste convaincu que le choix de vacciner en premier les résidents de maisons de repos est le bon, notamment en raison des caractéristiques du vaccin de Pfizer/BioNTech, le seul disponible à ce jour, a déclaré la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, mardi soir sur le plateau de l’émission Terzake. Après une phase de test la semaine dernière, la campagne de vaccination à grande échelle a débuté ce mardi en Belgique. Environ 87.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront fournies chaque semaine. Dans une première phase qui doit normalement durer trois semaines, elles seront administrées au personnel et aux résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins, sur base volontaire. Dans un second temps, la vaccination concernera les hôpitaux et les professionnels de la santé.

Cet ordre de priorité est « le bon choix », selon Petra De Sutter, notamment car le vaccin Pfizer/BioNTech, le seul pour l'heure à être autorisé dans l'Union européenne, protège bien contre les symptômes graves du Covid-19 mais pourrait être un peu moins efficace pour bloquer la transmission du virus. Un vaccin plus efficace sur ce plan pourrait être davantage recommandé pour les jeunes et les personnes en bonne santé. « Recourir au vaccin de Pfizer dans les maisons de repos pour empêcher que les résidents ne tombent gravement malades et ne meurent est le bon choix », estime Petra De Sutter.