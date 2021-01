Coronavirus: les Grammy Awards reportés en raison de la pandémie

Critiques

Retenue à neuf reprises, la chanteuse Beyoncé était arrivée en tête des nominations, annoncées fin novembre, portant son total à 79. Elle devance Taylor Swift, le rappeur Roddy Rich et la chanteuse britannique Dua Lipa, chacun crédité de six nominations.

L’organisation des Grammy’s a récemment dû faire face à de nombreuses critiques de la part d’importants artistes tels que The Weeknd et Drake, qui ont qualifié l’organisation de corrompue et ont exprimé leur désaccord avec les nominations.