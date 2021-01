Liège Basket battu à Alost en Coupe de Belgique: un chantier énorme pour Bosco

C’est en Coupe, ce mardi soir, que Liège Basket a ouvert sa saison à Alost dans les conditions covid, sans public… Bref, masqués pour les quelques accompagnants mais sans l’ambiance de carnaval, si ce n’est sonore ! Liège se présentait au complet tout comme Alost et ses cinq étrangers dont quatre dans le cinq de base. Avec Badji (2.06) qui faisait le ménage au rebond, Alost, efficace, prenait vite l’ascendant alors que Liège trouvait des ouvertures mais pas la distance, tout en concédant beaucoup trop. Les deux coachs utilisaient leur banc. Avant et après le repos (57-26), il ne fut pas question de match tant la différence entre les deux baskets pratiqués était grandissime.

Que retenir pour Liège ? Des débuts frileux, mais de bonne volonté, un pourcentage catastrophique et une défense qui n’en est pas (encore) une. Enfin, sur le plan des individualités, outre un bon Lemaire, on aura entrevu par moment Potier (sortant avec une entorse, et porté par ses équipiers à la rentrée aux vestiaires !), Lambermont, L’Hoest, Bojovic, Gorgemans (montant en puissance durant le match) et Iarochevtich, mais sans plus car il faut bien dire qu’on n’a pas vu grand monde. Au crédit des Liégeois, c’était leur premier match avec une nouvelle et jeune équipe en manque de rythme et de sensations. Clairement, Bosco a du travail, un chantier énorme, mais il sait qu’il est là pour ça.