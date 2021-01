L’ex-James Bond girl et Drôle de Dame, Tanya Roberts est décédée à l’âge de 65 ans

L’actrice Tanya Roberts, à l’affiche du James Bond « Dangereusement vôtre » et de la série « Drôles de Dames », est morte à Los Angeles des suites d’une infection, a annoncé mardi son publiciste.

De nombreux médias, dont l’AFP, avaient diffusé l’information, avant de la rectifier.

Tanya Roberts a finalement succombé lundi soir à une infection urinaire qui s’était étendue aux reins et à d’autres organes et avait tourné à la septicémie, a déclaré à l’AFP M. Pingel.

Plusieurs médias américains ont confirmé le décès de l’actrice, citant son compagnon.

Début dans le mannequinat

Née Victoria Leigh Blum à New York en 1955, l’actrice a débuté sa carrière dans le mannequinat, avant d’endosser le rôle de la détective Julie Rogers, pour la dernière saison de la série télévisée « Drôles de dames ».

« C’était mon premier vrai boulot, ça a lancé ma carrière », a-t-elle confié.

Ces dernières années, Tanya Roberts était surtout connue pour son rôle dans la série « That ’70s Show » où elle jouait Midge Pinciotti, la mère de Donna, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. « That ’70s Show » a été diffusée sur Netflix durant plusieurs années, donnant à la série créée dans les années 90, un nouvel élan de popularité.