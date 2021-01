Coronavirus: début du reconfinement total pour l’Angleterre

Déjà appliqué aux trois quarts de la population anglaise, le confinement a été étendu à l’ensemble de la province et durci, avec la fermeture des écoles. Si, légalement, le confinement devait bien entrer en vigueur mercredi à 00H01 GMT, Boris Johnson avait appelé la population à suivre les règles immédiatement.

L’Écosse est également entrée dans un confinement du même type pour au moins tout janvier. L’Irlande du Nord et le Pays de Galles, déjà confinés après Noël, ont décidé de laisser les enfants à la maison.

Les chiffres

Le Royaume-Uni, qui déplore plus de 75.000 morts, est l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par la pandémie. Le variant qui sévit sur son sol a aggravé la tendance, avec plus de 50.000 nouvelles contaminations par jour, et même près de 59.000 lundi.