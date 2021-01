Yvon Englert sur la vaccination: «On va démarrer plus tôt pour les hôpitaux» (vidéo)

La campagne de vaccination en Belgique suscite de nombreuses réactions et Yvon Englert a fait le point ce mercredi matin sur le plateau de LN24. «Il y a eu plusieurs revirements dans le calendrier de livraison de Pfizer, rappelle le délégué général covid côté francophone. Il semble que désormais nous avons un calendrier plus clair. » «On va aller plus vite dans les maisons de repos et démarrer plus tôt pour les hôpitaux», vers la mi-février, soit un mois plus tôt que ce qui était prévu, annonce-t-il.

«L’ensemble de la population pourrait être immunisée d’ici la fin de l’année, estime par ailleurs Yvon Englert. Nous devrions avoir fini avec les groupes les plus vulnérables avant l’été en espérant finir avant l’automne 2021. »