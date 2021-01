Guardiola confiant sur la prolongation de contrat de De Bruyne à Manchester City, mais avoue «ne pas savoir ce qu’il se passe»

Kevin De Bruyne et Manchester City, c’est une histoire qui devrait encore durer quelques années. Le Diable rouge est actuellement en discussion pour prolonger son contrat chez les Cityzens, qui arrivera à échéance en juin 2023. Même s’il a apparemment refusé une première offre des Cityzens en début de semaine, l’issue devrait s’avérer favorable dans les prochaines semaines. C’est en tout cas ce que pense Pep Guardiola.

« Je suis plutôt certain qu’il restera, mais dans le même temps, il faut respecter le processus », a commenté l’entraîneur de Manchester City en conférence de presse ce mardi. « Je ne sais pas ce qu’il se passe parce que je n’ai pas parlé avec Txiki (Begiristain, directeur technique du club), mais il sait que nous l’apprécions - pas seulement comme joueur, mais aussi comme joueur - et à quel point il est important pour le club. Je ne m’inquiète pas. Au final, c’est sa décision et j’espère que ça va bien finir. »

De Bruyne est arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Wolfsburg. Depuis, il n’a fait que monter de niveau saison après saison, s’imposant comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Au niveau des statistiques, le Belge a disputé 240 rencontres sous le maillot des Skyblues, inscrivant 60 buts et passant le cap des 100 passes décisives.