Bruxelles: Alain Maron détaille le dispositif pour la vaccination du grand public (vidéo)

La vaccination a débuté en Belgique mais elle ne concerne pas encore le grand public. Invité de RTL ce mercredi matin, Alain Maron (Ecolo) a expliqué le dispositif qui sera appliqué dans la capitale après l’hiver.

« Il y en aura un grand centre au Heysel, qui va ouvrir au mois de mars, il y en aura aussi un autre du dans le centre de Bruxelles, a expliqué le ministre bruxellois de la Santé. Il y aura aussi des centres décentralisés. On a travaillé à reconvertir un certain nombre de centres de tests en centres de tests et de vaccination. Et on va travailler avec les communes pour d’autres espaces encore plus décentralisés. »

Lire aussi Coronavirus: les secrets de la campagne de vaccination israélienne

