Coronavirus - La Flandre a terminé l'année avec un peu plus de 190.000 demandeurs d'emploi

Une baisse est observée chez les moins de 25 ans, 33.788 d'entre eux étaient sans emploi fin décembre, soit une diminution de 2,5% en un an. Sur base mensuelle, la diminution est de plus de 5%.

Le nombre de demandeurs d'emploi à longue durée (un à deux ans) a fortement augmenté, de 22,7%, par rapport à la fin 2019. La Flandre compte aussi 62.900 personnes qui recherchent un travail depuis plus de deux ans (+8%). Des hausses qui préoccupent la ministre Crevits. "C'est inquiétant parce que plus le temps de recherche d'un emploi s'allonge, plus il est difficile de sortir du chômage. Les personnes s'éloignent du marché du travail." Elle a mis en exergue un accord conclu avec les partenaires sociaux qui permet de maintenir ce lien grâce à des formations, des stages et des orientations.