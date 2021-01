Rashford détrône Mbappé comme joueur le plus cher du monde, Romelu Lukaku premier Diable rouge

Ce lundi, le CIES, l’observatoire du football européen du Centre international d’étude du sport, a publié sa liste des valeurs de transfert les plus élevées des joueurs évoluant dans le Top 5 des championnats. Grâce à son algorithme, le CIES a établi son Top 100 désormais dominé par Marcus Rashford.

En se basant sur l’âge, la durée du contrat, les performances ou encore la progression sportive, l’attaquant de Manchester United vaudrait aujourd’hui 165,6 millions d’euros. Il détrône Kylian Mbappé, qui a rétrogradé à la 5e place de ce classement particulier avec une valeur de 149,4 millions d’euros. Sur le podium on retrouve le prodige norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland (152 millions) devant le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold (151,6 millions). Bruno Fernandes (Manchester United) occupe la 4e place avec une valeur de 151,1 millions. Derrière Mbappé se positionnent Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Joao Felix (Atlético Madrid), Alphonso Davis (Bayern Munich), Raheem Sterling (Manchester City) et Kai Havertz (Chelsea) pour compléter ce top 10.

Du côté des Diables rouges, le premier des quatre à apparaître dans ce Top 100 est Romelu Lukaku. L’attaquant de l’Inter Milan se classe 26e avec une valeur estimée à 97,6 millions d’euros, le 4e montant le plus élevé en Serie A. Il devance Kevin De Bruyne (57e, 71,9 millions) et Youri Tielemans (58e, 70,6 millions). Le quatrième Diable le plus cher est Jérémy Doku. Transféré d’Anderlecht à Rennes en octobre, le jeune joueur vaudrait 65,4 millions d’euros. Il est d’ailleurs le 3e joueur le mieux évalué en Ligue 1.