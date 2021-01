Coronavirus: l’OM propose de mettre son stade à disposition pour aider la campagne de vaccination en France

L’Olympique Marseille propose de mettre le stade Orange Vélodrome à disposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le club français l’a annoncé mercredi dans un communiqué.

Dans son communiqué, l’OM souligne qu’il avait déjà promu le port du masque à travers des vidéos de joueurs du club sur ses réseaux sociaux et soutenu le personnel soignant à travers la promotion de PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée.

Le club propose désormais de mettre à disposition de l’ARS des locaux au sein du stade Orange Vélodrome afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination. « Les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination », explique l’OM. « De plus, la capacité d’accueil de l’Orange Vélodrome, ainsi que sa facilité d’accès, pourraient favoriser une prise en charge massive de la population marseillaise lorsque cela sera possible. »