La valeur du Bitcoin dépasse le montant record des 35.000 dollars

La monnaie numérique la plus connue au monde poursuit sa progression. Le Bitcoin a franchi le cap record des 35 000 US dollars ce mercredi. Cela s’est produit moins de deux jours après que la devise connaisse sa plus importante perte quotidienne depuis Mars avec une diminution de près de 17 % de sa valeur.

Le marché du Bitcoin et des multiples autres cryptomonnaies aussi mûri. De plus en plus d’institutions et d’investisseurs bien connus ont commencé à allouer des fonds en Bitcoin ou ont déclaré y être ouverts. Ce qui n’a pas manqué de gagner la confiance de nombreux acheteurs importants.

De plus en plus d’investisseurs souhaitent investir dans le Bitcoin à plus long terme. Le développement de la technologie blockchain avec laquelle le Bitcoin est étroitement lié a également une part de responsabilité dans la nette progression connue par le Bitcoin cette année.

Certains experts affirment que les monnaies numériques fournissent une couverture contre la faiblesse du dollar et les risques d’inflations dans un monde envahi par les mesures de relance budgétaire et monétaire. D’autres préviennent tout de même que les investisseurs particuliers et certains fonds d’investissement qui suivent les tendances créent actuellement une « bulle intenable ».