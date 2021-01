SC Charleroi : les Zèbres ont bouclé leur mini-stage ce mardi (vidéo)

Privés, comme toutes les autres formations du Royaume, du traditionnel stage hivernal sous le soleil (souvent espagnol), les Zèbres ont malgré tout passé quelques jours ensemble, ces dimanche, lundi et mardi, à l’occasion d’un mini-stage organisé dans les installations du centre national de Tubize. Celui-ci a pris fin ce mardi en fin de journée après la deuxième séance d’entraînement du jour et a permis à plusieurs joueurs blessés en fin d’année dernière de regoûter aux entraînements collectifs. Ainsi, Mamadou Fall et Kaveh Rezaei ont partiellement participé aux séances dirigées par Karim Belhocine, le tout en poursuivant leur rééducation auprès du staff médical.

Ivan Goranov, blessé de plus longue date, revient peu à peu dans le coup également mais le joueur ressent toujours des douleurs à la cheville, lesquelles l’empêchent de reprendre à 100 %. Pour les deux premiers cités, il n’est pas exclu de les revoir dans le groupe pour le déplacement de ce samedi à Ostende, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

Au-delà de ces retours, ce petit stage tubizien a aussi et surtout permis au staff de poser les bases de la deuxième partie de saison après la mini-trêve hivernale. Karim Belhocine a ainsi organisé deux séances par jour, en dehors du travail en salle et les passages sur la table de kiné. « Ces retrouvailles ont aussi permis au groupe de changer d’air, ce qui est toujours important à cette période », ajoute Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif du club, qui a fait un saut jusqu’à Tubize durant le séjour alors que Mehdi Bayat y a rencontré le groupe à plusieurs reprises.