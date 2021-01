La Bourse de New York va bien exclure 3 sociétés chinoises

La plateforme boursière new-yorkaise avait déjà fait part vendredi dernier de son intention de retirer China Mobile, China Telecom et China Unicom (Hong Kong), trois sociétés contrôlées par le gouvernement chinois qui sont également cotées à la Bourse de Hong Kong.

Dans un communiqué mercredi, le NYSE explique suivre finalement une nouvelle directive du bureau du ministère de l'Economie chargé du contrôle des actifs étrangers, reçue mardi, selon laquelle "des individus américains ne peuvent pas engager certaines transactions" sur les actions de China Telecom, China Mobile et China Unicom à partir du 11 janvier.

Les trois groupes s'échangent aux Etats-Unis sous la forme d'"ADR", American Depositary Shares, des titres attribués aux entreprises étrangères désireuses d'accéder à Wall Street.

L'administration du président américain Donald Trump et Pékin se livrent depuis plusieurs années à une bataille sans merci sur le front économique et technologique, à coup de taxes douanières punitives et de listes noires.

Mardi soir, à quinze jours de son départ prévu de la Maison Blanche, M. Trump a poursuivi sa croisade en signant un décret visant à interdire, au nom de la "sécurité nationale", toute transaction avec huit services de paiement et applications chinois, dont Alipay (Ant Group) et WeChat Pay (Tencent), d'ici 45 jours.