Comité de concertation: l’UCM demande la réouverture des métiers de contact

L’UCM demande mercredi que le comité de concertation autorise la réouverture des métiers de contact, centres de fitness et agences de paris. Lire aussi Coronavirus: les sept différences entre le vaccin de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna « Les chiffres des contaminations et hospitalisations dues au Covid-19 diminuent. La réouverture des commerces et les fêtes de Noël n’ont pas relancé l’épidémie, malgré l’hiver qui s’est installé. La population, dans son ensemble, respecte les règles sanitaires. Il est essentiel de conserver cette adhésion. Pour cela, les restrictions imposées doivent demeurer compréhensibles, logiques et tenables », estime l’UCM.

Un calendrier de reprise Par ailleurs, l’UCM pointe du doigt la réouverture des salons de coiffure et d’esthétique en France, attirant une clientèle transfrontalière qui peut être à risque. « De plus, il est de notoriété publique que des indépendants belges dans le besoin cèdent aux demandes pressantes de leurs clients et exercent leur métier en dehors de toute possibilité de contrôle », ajoute l’UCM.

Pour les autres secteurs fermés comme l’horeca, l’événementiel, la culture, le sport et autres activités, l’UCM demande un calendrier de reprise des activités. « Il faut donner des perspectives à ces secteurs, en lien avec une campagne de vaccination qui doit être la plus rapide et la plus massive possible », conclut l’organisation.