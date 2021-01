5G en Belgique - Le gouvernement vise une couverture en 5G de 70% de la population d'ici la mi-2023

Ce taux devra ensuite évoluer à 99,5% au bout de deux ans, puis à 99,8% après six ans, c'est-à-dire à la mi-2028. Une ambition plus importante que ce que prévoit la Commission européenne, a souligné la ministre.

Petra De Sutter souhaite publier la législation relative au lancement de la 5G avant le mois de juin. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le régulateur du secteur, aura ensuite besoin de 5 à 6 mois pour préparer la mise aux enchères, ce qui mène à fin 2021-début 2022, a-t-elle détaillé mercredi.

Pour dissiper les inquiétudes relatives à l'impact sur la santé de cette technologie, le gouvernement va travailler, dans les mois qui viennent, à l'élaboration d'une plateforme de connaissances et d'apprentissages. On retrouvera notamment un site web avec des questions et réponses et une campagne sur les médias sociaux.