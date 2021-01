De Bruyne et Witsel avec Scifo dans la ligne médiane de rêve des Diables rouges (vidéos)

Le milieu de terrain idéal des supporters se compose donc de deux Diables encore en activité et d’un des héros de l’épopée de Mexico 86.

Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel ont été choisis par les supporters des Diables rouges pour composer l’entrejeu de l’équipe nationale idéale lors du sondage organisé par l’Union belge de football pour célébrer ses 125 ans, a indiqué la fédération mercredi.

Enzo Scifo, 54 ans, compte 84 sélections en équipe nationale (18 buts). Le Soulier d’Or 1984 a disputé l’Euro 1984 et quatre phases finales de Coupe du monde (1986, 1990, 1994 et 1998), atteignant les demi-finales du Mondial 1986 au Mexique, où les Diables avaient été éliminés par l’Argentine de Diego Maradona, future championne du monde.

Kevin De Bruyne, 29 ans et 78 caps (20 buts) et Axel Witsel, 31 ans et 110 caps (10 buts), ont eux décroché la 3e place du Mondial 2018 en Russie.