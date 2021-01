Coronavirus: 37% des voyageurs revenant de vacances ayant rempli le formulaire se sont fait tester

Une quarantaine et un test

En principe, toute personne domiciliée en Belgique et revenant d’un séjour de plus de 48 heures à l’étranger doit remplir le formulaire PLF (en anglais « Passenger Locator Form »). Celles qui rentrent en Belgique d’une zone colorée en rouge après un séjour de plus de 48 heures doivent se placer en quarantaine et passer un test de dépistage PCR le premier jour et le septième de jour de cette quarantaine.