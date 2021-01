Anderlecht: Van Eetvelt démissionne de son poste de CEO, Vandenhaute officiellement président

« Les administrateurs du RSCA ont également rendu compte d’une solution pour la stabilité financière nécessaire. Les discussions entre les actionnaires se déroulent de manière constructive et pourraient être finalisées prochainement. Le conseil d’administration a également remercié expressément Karel Van Eetvelt et Wouter Vandenhaute pour l’atmosphère sereine dans laquelle ils ont dirigé le club au cours de cette année difficile », précise le RSCA.

La réaction de Wouter Vandenhaute

« Je suis reconnaissant envers Karel pour ce qu’il a accompli pour le club durant l’année écoulée. Nous avons dû démarrer dans des circonstances très difficiles, Karel en tant que CEO et moi en tant que conseiller. Ensemble, nous avons développé un plan de relance clair, nous avons travaillé au développement d’une meilleure structure interne et nous avons également mis en place un cadre sportif pointu. Sans Karel, ceci n’aurait jamais été possible en si peu de temps. Depuis que je suis devenu président, notre répartition des rôles a changé, et maintenant que j’ai été officiellement nommé à ce poste, Karel a décidé de se retirer ».