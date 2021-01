LeBron James songe à racheter ce club de basket d’Atlanta

Loeffler avait écrit à la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert en juillet pour critiquer la décision de la ligue d’apposer les mots Black Lives Matter sur les maillots des joueuses.

Sur quoi, les joueuses du Dream ont réagi en faisant campagne pour Raphael Warnock, finalement entré dans l’histoire mardi en devenant le premier sénateur noir élu dans cet Etat du Sud.

En juin dernier, LeBron James avait lui créé avec d’autres personnalités du sport et de la culture, l’association « More Than A Vote » visant à encourager la population noire à voter à la présidentielle américaine de novembre. Avec succès, puisque ce vote a pesé dans l’élection de Joe Biden.