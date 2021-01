Le coup de gueule de Sébastien Loeb sur le Dakar: «Il n’y a pas de place pour les incompétents»

« Durant toutes mes participations, durant toutes les étapes et durant toutes les zones de contrôle de la vitesse, j’ai toujours fait de mon mieux pour respecter cette règle. À la seule condition que le système GPS, via une alarme, nous indique quand nous entrons dans ces zones « invisibles ». Aujourd’hui, dans cette zone où nous sommes inculpés, l’alarme n’a pas sonné au moment d’entrer dans ladite zone. Et je n’ai donc pas pu ralentir à temps », a détaillé Sébastien Loeb sur les réseaux sociaux.

« Je suis un passionné, mais je suis avant tout un compétiteur », a-t-il conclu. « Et aujourd’hui, si je suis sur une course comme le Dakar, c’est d’abord pour réaliser ce pourquoi on m’emploie : signer un résultat à la hauteur des ambitions de l’équipe et à la hauteur de mes ambitions. Et pour cela, il n’y a pas la place pour l’incompétence, ni les incompétents ». Signé : Seb.