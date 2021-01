Coupe de Belgique de basket: Malines se qualifie pour les quarts de finale sans trembler face au Brussels

Rapidement, les joueurs de Paul Vervaeck, le coach de Malines, ont pris les commandes de la rencontre, bien menés par ses anciens Bruxellois Jonas Foerts (15 points) et Domien Loubry (10 points, 5 rebonds et 5 passes) pour creuser un premier écart après 10 minutes (23-12) et même s’envoler au moment de rejoindre les vestiaires (49-24).