Liga: Messi régale et permet à Barcelone de s’imposer à Bilbao (2-3, vidéos)

Le FC Barcelone s’est imposé 2-3 sur le terrain de Bilbao dans un match d’alignement de la 2e journée du championnat d’Espagne mercredi. Un succès qui permet aux Catalans de grimper à la 3e place.

Barcelone était pris froid en début de match et Bilbao prenait les commandes de la rencontre via Inaki Williams (3e). Le Barça égalisait rapidement via Pedri (14e) puis prenait l’avantage grâce à Lionel Messi (38e).

En seconde période, l’Argentin donnait deux buts d’avance aux Catalans (62e). En fin de match, Bilbao réduisait l’écart via Muniain (90e) mais Barcelone gérait son avance pour décrocher un deuxième succès de rang pour la première fois de la saison.