D1A: Genk était simplement trop fort pour Eupen (1-4)

Très vite, les Pandas ont pris le jeu à leur compte pour s’installer dans le camp adverse. Mais comme on pouvait s’y attendre, la vitesse de Genk a fait des ravages en contre-attaque. Toma lançait parfaitement Ito qui n’a eu aucun mal à tromper Defourny. Mais Eupen allait très vite réagir puisque 5 minutes plus tard, Peeters, d’une frappe magistrale au grand rectangle, trompait Vukevic pour remettre les deux équipes à égalité.

Huit jours après la défaite face à Zulte Waregem, Eupen recevait Genk en match d’alignement. Au vu de sa situation au classement, Eupen se devait de faire quelque chose à la maison même si les Limbourgeois forment une des équipes les plus redoutables depuis l’entame du championnat. Pour ce faire, Benat San José avait opéré 4 changements dans son onze de départ. Ainsi, Kayembe, Poulain, Prevljak et Correia retrouvaient une place de titulaire.

Après le repos, les hommes de Benat San José étaient de nouveau cueillis à froid. Lancé seul au but, Onuachu se faisait accrocher aussi grossièrement que fautivement par le gardien Defourny. Le penalty était sifflé par l’arbitre et le grand attaquant limbourgeois s’est chargé de la conversion avec succès. Un but qui allait véritablement lancer Genk et casser la bonne dynamique d’Eupen que l’on avait vue en première période. La défense germanophone allait même s’approcher du naufrage avec un nouveau penalty (très léger) d’Amat sur Bongonda. Une nouvelle fois, le taureau d’or de la compétition se chargeait de le transformer.