L'usine gantoise de Volvo Cars va assembler un second modèle électrique (2)

Le constructeur automobile Volvo a décidé d'attribuer à son usine gantoise un deuxième modèle électrique. Une excellente nouvelle pour le site Volvo Cars qui assemble déjà le modèle à succès XC40 et emploie plus de 6.500 travailleurs, ce qui en fait le plus grand employeur industriel de Flandre orientale.

Par Belga