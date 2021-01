Coronavirus - Chute de 70% du nombre de passagers pour l'aéroport d'Anvers

L'année 2020 avait pourtant bien commencé à Deurne puisque l'aéroport avait totalisé près de 40.000 passagers sur les seuls mois de janvier et février, ce qui était 25% de plus qu'à la même période de l'année précédente.

Mais le coronavirus et la pandémie ont changé la donne. Les deux compagnies aériennes actives pour le transport de passagers, TUI fly et Air Antwerp, ont suspendu tous leurs vols entre mi-mars et début juillet.

Pour 2021, l'aéroport anversois voit des possibilités de croissance, notamment dans les vols d'affaires.