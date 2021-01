L’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles se dit «choqué et dégoutté par la violente attaque contre le Capitole»

L’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles a commenté les événements qui se sont déroulés à Washington. Il se dit « choqué et dégoutté » par ceux-ci.

« Je suis choqué et dégoûté par la violente attaque contre le Capitole américain. Je pleure la perte de vies humaines et je condamne ceux qui, par leur rhétorique extrême et imprudente, ont provoqué cet attentat. », peut-on lire sur le compte Twitter de Ronald Gidwitz, un ami et un des contributeurs à la campagne présidentielle de Donald Trump.

« L’incitation à l’action et l’assaut de la foule ont constitué une attaque au cœur de la démocratie et un affront aux valeurs et idéaux démocratiques sur lesquels les États-Unis ont été construits. », commente l’ambassadeur.