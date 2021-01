Thierry Neuville suggère un report du rallye Monte-Carlo à la fin de l’année

Programmé du 21 au 24 janvier prochains, le rallye Monte-Carlo ne peut éviter depuis plusieurs semaines les multiples spéculations quant à sa tenue, ou non, en raison de la pandémie du Covid-19 qui continue à faire les ravages que l’on sait. Surtout, le département des Hautes Alpes qui accueille les trois premières étapes de la prestigieuse épreuve, avec pour centre la ville de Gap, fait partie de ceux où le couvre-feu a été avancé à 18 heures depuis une dizaine de jours.

Les organisateurs ont plusieurs « plans B »

La Préfète des Hautes Alpes est supposée communiquer ce jeudi si son département sera prêt à accueillir le Barnum du Mondial des rallyes pendant une grosse semaine (le parc fermé ouvre dès le 14 janvier, et les reconnaissances du parcours sont programmées à partir du 18), malgré les conditions sanitaires difficiles que l’on sait. Les organisateurs du rallye ont déjà préparé plusieurs « plans B » afin que l’épreuve se déroule dans les limites prescrites par les autorités, mais il reste bien sûr une dimension politique à prendre en compte, alors que certains ne voient pas d’un bon œil l’arrivée massive de personnes venant d’horizons variés, pendant une bonne semaine dans la région. De plus, le Premier ministre français Jean Castex doit communiquer ce soir, à partir de 18 heures, une série de nouvelles mesures, alors qu’une autre réunion des autorités sanitaires françaises est programmée à mercredi prochain (13 janvier), et que certains évoquent déjà « un durcissement » en marge de ces différentes communications.

« Mieux de finir la saison au Monte-Carlo qu’à Monza ! »

Bref, les spéculations sont nombreuses, l’optimisme pas vraiment de mise, et c’est dans ce contexte que Thierry Neuville a suggéré sur le site dirtfish.com : « Je serais vraiment déçu de ne pas disputer le Monte-Carlo cette année, mais plutôt que d’envisager son annulation, je préfère me dire qu’une autre solution consisterait à le reporter à la fin de cette saison. » Et le vainqueur de l’édition 2020 de nous préciser ensuite : « Franchement, achever la saison par le Monte-Carlo serait une belle chose. Je préférerais ce rallye-là que Monza en tout cas ! Mais de toute façon, le principal est qu’il reste bien inscrit au calendrier 2021 et qu’il ne soit pas annulé purement et simplement. »