Royaume-Uni: 4.000 sociétés financières risquent la faillite avec la pandémie

"Ce sont surtout des PME et 30% ont le potentiel de causer des dommages en faisant faillite", ajoute la FCA. Face à une pression financière sur nombre d'entreprises forcées de fermer ou dont l'activité a été durement entravée par les confinements à répétition, le secteur des paiements, notamment en ligne, est l'un des plus fragilisés, relève la FCA, tout comme celui des prêts aux particuliers.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 avec le plus grand nombre de décès en Europe et une contraction du PIB massive, attendue à plus de 11% pour 2020, soit la pire crise économique du pays en plus de 300 ans.