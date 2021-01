WTA Abou Dhabi: Sofia Kenin sera l’adversaire de Kirsten Flipkens au deuxième tour

L’Américaine de 22 ans, 4e joueuse mondiale et première tête de série de ce tournoi sur dur doté de 565.530 dollars, a battu jeudi la Chinoise Yang Zhaoxuan (WTA 789) 7-6 (7/4), 6-3 en 1 heure et 55 minutes.

Flipkens, 34 ans, s’était qualifiée mercredi en battant l’Allemande Laura Siegemund (WTA 51) 5-7, 7-5, 6-4.

Flipkens et Kenin se sont affrontées à deux reprises, en 2019, à Hobart (dur) et à Majorque (gazon). À chaque fois, l’Américaine s’est imposée et avait ensuite remporté le tournoi. Kenin s’est adjugée l’Open d’Australie l’an passé.