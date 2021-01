Stoffel Vandoorne: le Mondial d’endurance (WEC) en plus de la Formule E au programme

Il s’était bien amusé au Mans en 2019 (3e au général, sur le Proto LMP1 du SMP Racing) et avait promis de revenir. Ce sera chose faite en juin prochain (si le Covid le permet bien sûr…) : Stoffel Vandoorne disputera le championnat du monde d’endurance (WEC), et donc l’épreuve mancelle (les 12-13 juin) ainsi que les 6 Heures de Spa (1er mai), au volant d’un Proto Oreca-Gibson LMP2 engagé par le très compétitif team Jota Sport.

En plus de la Formule E

Une excellente manière d’étoffer sa saison articulée autour du championnat du monde de Formule E (avec Mercedes), mais qui vient déjà de subir le report de son épreuve inaugurale, prévue dans une dizaine de jours à Santiago du Chili. Mais surtout, cela permettra au Roularien de prendre ses marques dans un championnat d’endurance qui, après quelques années de disette, s’apprête à se relancer au travers de la nouvelle réglementation LMDh qui, dès 2022, se traduira par le retour de constructeurs comme Peugeot, en plus de Toyota. Il y aura des volants à prendre, et mieux vaut se placer en conséquence…

« Ravi de rouler avec mes amis Sean et Tom en plus »

« Ce sera vraiment très intéressant de combiner mon programme en Formule E avec ce championnat d’endurance », a déclaré Stoffel Vandoorne, qui fera équipe le Suédois Tom Blomqvist (également engagé en FE avec Jaguar) et l’Indonésien Sean Gelael. « Disputer le WEC avec un team aussi reconnu et respecté que Jota sera un joli défi pour moi. Et faire équipe avec Sean et Tom est également une belle chose car ils comptent parmi les grands amis pilotes que j’ai dans mon entourage. Je suis vraiment impatient que cela commence ! »