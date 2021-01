Genk: l'international américain Mark McKenzie a signé jusqu’en 2025 (vidéo)

Sébastien Dewaest est parti à Toulouse et c’est Mark McKenzie qui le remplace dans l’effectif de Genk. Le défenseur central américain de 21 ans doit encore passer sa visite médicale, mais il devrait très vite être officialisé par le club flamand. En provenance de Piladelphie Union, il signera un contrat de quatre ans et demi, jusque 2025. Le New-Yorkais est un des talents émergents du championnat américain, la Major League Soccer. Il est d’ailleurs repris dans la sélection nationale américaine et il vient d’être élu dans l’équipe de la saison de la MLS.