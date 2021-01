Wall Street continue de l'avant après la certification de Joe Biden

La Bourse de New York continuait sa course en avant jeudi après la certification de l'élection de Joe Biden, qui apporte aux marchés clarté et perspective de soutien économique en dépit des violences de la veille au Capitole: le Dow Jones avançait de 0,42% et le Nasdaq de 1,02%.

Par Belga