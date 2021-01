Coupe de Belgique: certains clubs amateurs néerlandophones se dirigent vers un forfait

Les trois équipes wallonnes (l’Olympic, la RAAL et le RFC Liège) et les six cercles flamands (Dessel Sport, Thes Sport, Lokeren-Temse, Rupel Boom, Heur-Tongres et Olsa Brakel) ont donc un mois pour préparer leur grand rendez-vous, tout en se soumettant à un protocole sanitaire très strict imposé par la Pro League, qui comprend notamment des tests antigéniques (deux fois par semaine) et PCR (avant le match) obligatoires pour tous les participants.

Plusieurs entités du nord du pays semblent néanmoins se diriger vers un forfait : Dessel Sport (contre le Beerschot), Thes Sport (contre Genk) et Rupel Boom (contre Eupen) sont en effet bloqués par des mesures communales qui empêchent cette reprise des entraînements, comme l’indiquent nos confrères néerlandophones du Nieuwsbald et du Het Laatste Nieuws. Une situation désagréable, injuste ? Peut-être pas tant que ça… Il nous revient en effet que ces trois matricules de Nationale 1 font le forcing depuis des semaines déjà pour imposer une saison blanche au sein des réunions avec la Fédération afin de préserver leur trésorerie. Ce barrage municipal serait donc une très bonne excuse pour limiter les frais et se contenter, vu le contexte, de la prime de participation et d’une (éventuelle) compensation financière promise au cas où un club des divisions inférieures ne serait pas en mesure de s’aligner.

Du côté des Dogues, des Loups et des Sang et Marine, malgré l’absence des rentrées habituelles liées au ticketing et à l’horeca, on met par contre tout en œuvre pour disputer ces seizièmes de finale de la Croky Cup. Celui entre le RFCL et le Sporting d’Anderlecht sera d’ailleurs retransmis à la télévision – tout comme celui entre le FC Bruges et Olsa Brakel.