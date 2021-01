Alexander De Croo dénonce les propos de Donald Trump: «Souvent, de mauvais mots peuvent déclencher de mauvais actes»

Alexander De Croo a confirmé jeudi à la Chambre l’intention de son gouvernement de lutter plus efficacement contre la désinformation et les « fake news ». Le Premier ministre était interrogé par les députés à la suite de l’invasion du Capitole dans la nuit de mercredi à jeudi à Washington, aux Etats-Unis.

L’invasion du parlement américain alors que celui-ci devait confirmer l’élection de Joe Biden à la présidence a suscité l’émoi au sein de la Chambre. « Ces faits démontrent l’importance de lutter résolument contre les populismes et toute atteinte à nos valeurs les plus fondamentales. Le pilier de la démocratie, c’est respecter le résultat d’élections libres, c’est rassembler plutôt que diviser. Et surtout condamner les expressions de haine », a déclaré en introduction la présidente de la Chambre Eliane Tillieux.