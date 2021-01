Le centre d’entraînement d’Aston Villa fermé en raison de plusieurs cas de Covid-19

Le match de Coupe d’Angleterre de Villa contre Liverpool vendredi est par conséquent fortement compromis. Plusieurs matches de Premier League ont déjà été reportés ces dernières semaines, alors que l’Angleterre a décidé d’un retour au confinement total.

Mardi, le championnat d’Angleterre a précisé que quarante personnes – joueurs et membres de staff confondus – ont été testées positives au coronavirus après les 2.295 tests effectués entre le 28 décembre et le 3 janvier. Trois matches ont été reportés entre ces deux dates : Burnley – Fulham, Everton – Manchester City et Tottenham – Fulham. Début décembre, un premier match du championnat d’Angleterre avait dû être reporté pour cause de Covid-19 : Aston Villa – Newcastle. Aston Villa, club du défenseur belge Björn Engels, pointe actuellement à la 8e place de Premier League.