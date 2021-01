Très mauvaise nouvelle pour les finances du Standard: dix joueurs liégeois ont récemment connu une baisse de leur valeur marchande!

Régulièrement, le site Transfermarkt, référence dans le milieu du ballon rond, étudie les valeurs marchandes des joueurs à travers le monde. Afin de déterminer la somme qui correspond le plus à la qualité d’un joueur, de nombreux éléments sont pris en compte : prestations sur le terrain, âge, statut dans le club, expérience internationale, durée et valeur du contrat, tendances actuelles du marché… Ces résultats, souvent mis à jour, permettent de suivre l’évolution de chaque joueur. Le dernier rapport en date, consacré à La Liga, publié par le site permettait notamment de découvrir que la valeur marchande de Lionel Messi avait connu une chute vertigineuse, repassant pour la première fois sous la barre symbolique des 100 millions d’euros.

En Belgique, Transfermarkt a révélé son dernier rapport au début de cette année, le 4 janvier plus précisément. On y apprend notamment que le joueur le plus cher du royaume n’est autre que Krepin Diatta (18 millions), malgré une perte de deux millions d’euros. Il est suivi par son coéquipier Charles De Ketelaere (16 millions) et l’actuel meilleur buteur du championnat, Paul Onuachu (12 millions).