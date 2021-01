Fan de Jul, supporter de Chelsea, admirateur de Zidane et Batshuayi: le jeune Liégeois Nicolas Raskin se dévoile dans une interview décalée (vidéo)

En attendant de revoir les Rouches en action sur le pré, le club propose de patienter en découvrant des facettes inconnues des joueurs liégeois. Ce jeudi, c’est Nicolas Raskin qui s’est prêté au jeu.

Dans une vidéo intitulée « Who are you » ( » Qui es-tu », pour les moins bilingues), le jeune médian révèle des aspects inconnus de sa vie privée. Son film préféré, le club qu’il supportait enfant, son joueur fétiche, la musique qu’il écoute avant de monter sur le terrain, son chanteur préféré… Le Standardman n’élude aucun sujet, et répond avec en toute sincérité. N’en déplaise aux amateurs de chanson française.

On découvre notamment que Nicolas Raskin est particulièrement fan… du rappeur Jul ! Mais ce n’est pas tout, le Liégeois confie aussi supporter Chelsea lorsqu’il était plus jeune, et avoue qu’il était admiratif du talent de Zidane et de Michy Batshuayi.