Repas de Noël dans un commissariat de Molenbeek: une information ouverte au parquet

Pour chaque lockdown party, le parquet est appelé à se prononcer et il peut également décider de citer directement les suspects à comparaître devant le tribunal. Une image montrant des policiers autour d’une raclette dans un commissariat de Molenbeek-Saint-Jean a été diffusée le week-end après Noël sur les réseaux sociaux. Les agents appartiennent à une même brigade et travaillent ensemble au quotidien.

« Navrant »

Le service « Enquêtes individuelles » est chargé de faire une enquête approfondie pour établir les circonstances de l’infraction. Le responsable de l’équipe a été écarté à titre provisoire le temps de l’enquête, selon la DH.

En réaction à cette affaire, la police de Bruxelles-Ouest a tenu à assurer que les mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont strictement d’application au sein de ses différents bâtiments et que les dispositions préventives et de protection sont mises en œuvre : « Notre zone de police compte plus de 900 collaborateurs et il est navrant que la propagation d’une image puisse avoir un impact sur l’ensemble des autres membres du personnel ».