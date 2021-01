Visite de Saint-Nicolas dans une maison de repos à Mol: le bilan monte à 33 décès

La maison de repos et de soins (MRS) Hemelrijck à Mol a déploré la mort de 33 personnes ces dernières semaines, qui avaient été testées positives au coronavirus, a indiqué jeudi l’exploitant de la résidence, Armonea. Le foyer de contamination est apparu après la visite de Saint-Nicolas, qui s’est avéré un superpropagateur mais des doutes subsistent quant à un lien de causalité.

La situation dans la MRS semble revenir sous contrôle et de plus en plus de résidents ne montrent plus de symptômes de la maladie. La direction a dès lors décidé de supprimer la séparation entre les seniors testés positifs et ceux épargnés par le Covid-19. Il sera aussi bientôt possible de vacciner tant les résidents que le personnel.