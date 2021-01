Ski en France: vers une réouverture des remontées mécaniques en février?

La France ne va pas rouvrir en janvier les remontées mécaniques des stations de ski fermées à cause du Covid et espère pouvoir les rouvrir pour les vacances de février, a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Il a dit « comprendre l’inquiétude des élus et professionnels de la montagne », et leur « besoin de visibilité notamment sur la possibilité d’ouvrir pendant les vacances de février » car cette activité saisonnière est « vitale » pour les régions et les professionnels concernés.