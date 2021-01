La Chambre accepte d’examiner en urgence une éventuelle prolongation des soldes d’hiver

La Chambre a accepté jeudi à l’unanimité d’examiner en urgence une proposition de loi du député Denis Ducarme visant à prolonger les soldes d’hiver jusqu’au 15 février.

L’élu MR a déposé une proposition de loi, cosignée par ses collègues Florence Reuter et Marie Christine Marghem, visant à prolonger la période des soldes d’hiver de deux semaines, soit jusqu’au 15 février. « C’est une option que je voulais mettre sur la table », avait expliqué mardi l’ancien ministre des PME et des Indépendants. « Je la vois surtout comme une porte laissée ouverte pour la commission de l’Economie d’examiner immédiatement cette proposition, à partir du moment où les représentants du secteur comme l’UCM, l’Unizo, le SNI ou Comeos le demandent. »

Jeudi sur Twitter, l’Unizo et Comeos ont salué cette proposition. « Bonne proposition d’étendre les soldes d’hiver afin que les gens aient plus de temps pour acheter en toute sécurité », a salué Danny van Assche, administrateur délégué de l’Unizo. « Prolonger les soldes permettrait d’étaler encore plus les achats, et donc de garantir la sécurité des clients. Autre avantage : cela permettrait d’écouler les stocks de vêtements d’hiver », a souligné la Fédération belge du commerce et des services.