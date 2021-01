Nancy Pelosi prête à relancer une procédure de destitution contre Trump

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a affirmé jeudi qu’écarter Donald Trump du pouvoir était une « urgence de la plus haute importance », l’accusant avec ses sympathisants d’avoir participé à une « tentative de coup d’Etat ».

Une « urgence de la plus haute importance »

« Le seuil franchi est d’une telle gravité qu’il n’est pas question que ce président soit autorisé à prendre des décisions », a-t-elle déclaré, en dénonçant une « tentative de coup d’Etat de la part du président Trump et de ses partisans. » L’écarter du pouvoir est une « urgence de la plus haute importance », a-t-elle martelé.

Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a déjà été visé au Congrès par une infamante procédure de destitution, ouverte par Nancy Pelosi fin 2019. Il avait été acquitté au Sénat, à majorité républicaine, début 2020. « S’il veut être unique et subir deux fois une procédure de destitution, cela dépend de lui et de son cabinet, de la décision qu’il reste ou non en fonction », a asséné Nancy Pelosi.

Donald Trump cédera le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier. « Bien qu’il ne reste que 13 jours, chaque jour peut se transformer en film d’horreur pour l’Amérique », a mis en garde la démocrate.