Charles Michel: «Trump, c’est déjà du passé sur la scène internationale»

« Les lignes rouges ont été franchies les unes après les autres »

Le président du cercle des chefs d’État et de gouvernement de l’UE reconnaît que les événements de mercredi à Washington ne constituent pas une surprise complète, vu le « cheminement » qu’a suivi Donald Trump. L’UE avait d’ailleurs préparé « différentes options » pour l’avant et l’après-élections américaines afin de faire face à diverses éventualités.

Prudent ces derniers mois dans ses expressions concernant le président républicain, Charles Michel a reconnu jeudi que la coopération avec les Etats-Unis s’était avérée « extrêmement difficile » ces dernières années. Il a cité le départ des Etats-Unis des accords de Paris sur le climat (M. Biden s’est engagé à les réintégrer) ainsi que les « relations crispées » au sein de l’OTAN. « Au Proche-Orient, l’Union européenne a tenté d’être engagée pour un dialogue avec les Etats-Unis, mais cela a été extrêmement difficile, et je pourrais citer de nombreux autres exemples ».

Par « le style, le comportement et les actes posés par cette administration, les lignes rouges ont été franchies les unes après les autres, jusqu’au point culminant d’hier », a déploré Charles Michel. Soulignant la fragilité des libertés et du modèle démocratique, il a appelé chaque citoyen à ne pas se laisser « entraîner par les sirènes du populisme » et formulé l’espoir que l’administration Biden « permette de recréer une alliance positive pour se battre pour un monde plus juste et meilleur ».